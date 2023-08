Les États-Unis lèvent les restrictions commerciales imposées à 27 entreprises chinoises

Parmi les sociétés concernées par cette levée de sanctions, le fabricant de batteries au lithium Guangdong Guanghua Sci-Tech et le fabricant de capteurs NanJing GOVA Technology ont été retirés de la liste dite "non-vérifiée". Les entreprises figurant sur cette liste disposent d'un accès limité à l'achat de technologies américaines.

Outre ces sociétés et organisations chinoises, parmi lesquelles deux universités et une poignée d'autres entreprises du monde de la technologie, plusieurs compagnies et institutions d'Indonésie, du Pakistan, de Singapour, de Turquie et des Émirats arabes unis ont également été retirées de cette liste "non-vérifiée".