Les faillites mensuelles dans l'horeca au plus haut depuis octobre 2018

Le nombre de faillites dans l'horeca s'est établi à 216 en mars, soit 46 de plus qu'en février et le total le plus élevé sur un mois depuis octobre 2018 (233), est-il ressorti vendredi des chiffres de l'office statistique Statbel.

Globalement, 1.024 faillites ont été comptabilisées par les tribunaux de l'entreprise le mois dernier. Il s'agit d'une augmentation de 3% par rapport à février (994) et de 11,7% par rapport à mars 2023. Il s'agit même de la valeur la plus élevée pour un mois de mars en Belgique depuis 2015 (1.134).

Le nombre de pertes d'emploi dans l'horeca a parallèlement atteint 536 unités en mars, soit 122 de plus qu'en février et le nombre le plus élevé depuis juin 2023 (542).

Après trois mois en 2024, le nombre de faillites enregistrées en Belgique constitue un record dans trois secteurs d'activités: la construction avec 653 faillites, soit 19,2% de plus que le précédent de 2014 (548), les transports et entreposage où 176 faillites ont été comptabilisées, ce qui signifie 9,3% de plus qu'en 2022 (161) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques avec 228 faillites, soit 5,1% de plus qu'en 2020 (217).

Au niveau régional, le nombre de faillites a augmenté par rapport à février en Wallonie (+16,2%) et à Bruxelles (+6,4%). Depuis le début de l'année, les tribunaux de l'entreprise ont prononcé 1.726 faillites en Flandre. Cette valeur dépasse de 13,3% le précédent record établi en 2023 (1.523).