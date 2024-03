Les filets des pêcheurs belges moins remplis l'an dernier

Les pêcheurs belges ont ramené 15.921 tonnes de poissons dans les ports du pays l'an dernier, soit une baisse de 6% par rapport à l'année précédente. La valeur de leurs filets était quant à elle en diminution de 7,5%, à 90 millions d'euros. Statistiek Vlaanderen relève vendredi un élément surprenant: la seiche est devenu le poisson le plus ramené dans les ports du pays, devançant la plie et la sole.

Plus de 2.600 tonnes de seiches ont été débarquées dans les ports belges, soit 16% de plus qu'en 2022. A elle seule, l'espèce a généré un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros. La sole, 3e en quantité (2.260 tonnes), est toujours celle qui rapporte le plus. Elle a représenté près de la moitié du chiffre d'affaires l'an dernier, à 39,4 millions d'euros.

La pêche aux crevettes n'a par contre pas été bonne. Seuls 251 tonnes ont été débarquées, soit une baisse de 77% par rapport à 2022.