Les investisseurs belges prêts à investir dans l'IA, malgré le risque élevé

Et ce, malgré le fait que près de 40% des investisseurs sondés considèrent que le risque d'investir dans l'IA est plus élevé qu'ailleurs.

Près d'un tiers des répondants (31%) considère comme important d'investir dans des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle.

Les opinions quant à l'intelligence artificielle diffèrent selon l'âge et le genre, les plus jeunes et les hommes y étant plus favorables. Ainsi, 38% des hommes interrogés s'attendent à ce que l'IA ait un impact positif sur la croissance, contre 27% d'avis négatifs. Chez les femmes, cette proportion s'inverse : 33% prévoient un impact négatif, contre 24% d'avis positifs.

Septante pour cent des investisseurs sont convaincus que l'intelligence artificielle aura un "effet significatif" sur le marché du travail, entraînant disparation mais aussi création d'emplois.