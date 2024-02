Les investisseurs ont payé environ 6 milliards d'euros d'impôts l'an dernier

Les recettes du précompte mobilier et de la taxe boursière ont augmenté de 8,2% en 2023. Les investisseurs ont ainsi versé un montant record de plus de 6,1 milliards d'euros aux caisses de l'État. Au total, les recettes fiscales ont progressé de 4,5% en 2023, pour atteindre 140,1 milliards d'euros, rapporte De Tijd, qui se base sur les chiffres du SPF Finances.

L'impôt à la source a généré une hausse de plus de 9%, notamment en raison d'une forte indexation des salaires (11%) dont un million de travailleurs ont bénéficié au début de l'année 2023. Les précomptes professionnels et les accises ont également rapporté des sommes considérables.

Cette augmentation des recettes fiscales est due à plusieurs facteurs, selon De Tijd. Les investisseurs ont davantage investi dans les produits financiers à revenu fixe, tels que les obligations et les comptes à terme. Les revenus des comptes à terme et des obligations sont plus lourdement imposés que ceux des livrets d'épargne.