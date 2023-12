Les jeunes Belges particulièrement ciblés comme "mules financières"

Une "mule" est une personne qui, consciemment ou non, permet l'utilisation de son compte bancaire ou de sa carte bancaire, ainsi que de son code PIN par des criminels, à des fins de blanchiment d'argent. Les fraudeurs ont en effet besoin du compte bancaire d'intermédiaires pour y déposer de l'argent obtenu illégalement, le faire transiter rapidement, ou le retirer en cash de façon immédiate. En échange, les criminels promettent aux mules qu'elles pourront gagner de l'argent.

En s'engageant dans de telles pratiques, volontairement ou non, la mule s'expose toutefois à des conséquences non négligeables. Elle peut être tenue responsable et poursuivie pour blanchiment d'argent, être privée de compte et de carte bancaire, ou encore voir son compte pillé par le fraudeur.