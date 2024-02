Les mueslis sans gluten et premium de la marque "Grillon d'or" retirés de la vente

En accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Vajra retire de la vente et rappelle le "muesli sans gluten" et le "muesli premium" de la marque "Grillon d'or" en raison de l'irradiation non autorisée des baies de Goji.

Le muesli sans gluten présente des dates de péremption (DDM) fixées aux 22/03/2024, 26/05/2024 et 12/07/2024. Le muesli premium (500 g) porte les dates du 27/02/2024 et du 08/06/2024. Le muesli premium (5 kg) présente quant à lui les dates du 26/09/2024, du 24/02/2024, du 08/06/2024, du 07/07/2024 et enfin du 31/10/2024.

Les muesli sans gluten et muesli premium (500g) ont été vendus en différents points de vente entre le 12/04/2023 et le 29/01/2024. Le muesli premium (5 kg) a été vendu entre le 21/03/2023 et le 29/01/2024.