Les personnes mariées sous un régime de communauté bénéficient d'une meilleure protection

Les personnes mariées sous un régime de communauté, comprenant notamment un patrimoine commun, sont celles qui bénéficient de la meilleure protection financière, démontre une étude publiée mardi par l'université de Liège (ULiège) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB). La plupart des autres régimes pénaliseraient les personnes les plus faibles économiquement, souvent les femmes.

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a commandé cette étude sur la transmission genrée du patrimoine en cas de cohabitation légale, mariage, divorce et décès en Belgique à la demande de la secrétaire d'État à l'Égalité des genres et à l'Égalité des chances, Marie-Colline Leroy. Cette dernière ambitionne de sensibiliser aux inégalités patrimoniales et d'offrir des propositions concrètes pour que, dans chaque relation, la personne la plus faible économiquement soit protégée de manière optimale.

Dans ce rapport, les auteurs se penchent sur "la manière dont les règles juridiques de constitution, transmission et répartition du patrimoine des partenaires d'un couple ou d'une famille sont susceptibles de contribuer aux inégalités patrimoniales entre les femmes et les hommes, en raison de biais de genre présents lors de leur mise en œuvre par les personnes concernées et les professionnels du droit."