Les prix de l'électricité en négatif pour conclure 2023

Ces tarifs négatifs concernent la livraison d'électricité pour demain/dimanche. Pour la Belgique, ces prix sont inférieurs à zéro durant quatre heures, entre 04h00 et 08h00 en matinée. Les producteurs d'électricité paient alors pour fournir l'énergie.

La raison de cette situation est un déséquilibre entre l'offre et la demande. La production d'électricité est importante, en partie grâce aux éoliennes qui tournent en raison des vents forts, alors que la demande est faible en raison des températures douces et de la demande traditionnellement plus limitée en fin d'année.