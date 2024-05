Les résultats de Bekaert inférieurs aux prévisions au premier trimestre

Bekaert précise néanmoins que la comparaison avec le premier trimestre 2023 est difficile en raison de l'important réapprovisionnement des clients en Chine, des effets positifs des taux de change et de la répercussion de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie.

Le fabricant maintient ses prévisions pour 2024. "Bien que les incertitudes économiques persistent et qu'un certain nombre de marchés finaux restent difficiles, les ventes en 2024 ont démarré comme prévu. La direction s'attend toujours à une croissance modeste du chiffre d'affaires et à des marges stables en 2024", souligne-t-il.