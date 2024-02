Les roses toujours populaires mais pas sans concurrence pour la Saint-Valentin

Les personnes qui souhaitent surprendre un être cher avec des fleurs pour la Saint-Valentin peuvent compter sur un large éventail et n'ont pas besoin d'opter nécessairement pour des roses. En fait, le secteur constate une évolution des ventes vers les fleurs de saison de nos régions. "De nombreux classiques du printemps, comme les tulipes et les renoncules, se vendent bien", explique Koen Van Malderen, directeur de l'URFB. "Avec les anémones, ce sont les fleurs les plus tendances du moment."

Les consommateurs semblent plus soucieux d'écologie et plus attentifs aux prix. Les roses rouges ou blanches sont plus chères parce qu'elles ne sont pas de saison. Cette semaine, de nombreuses roses seront livrées depuis l'Équateur, pays d'Amérique du Sud, explique M. Van Malderen.