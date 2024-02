Les salaires des fonctionnaires et les allocations sociales vont augmenter en 2024 et 2025

Les salaires des fonctionnaires et les allocations sociales vont connaitre une augmentation en 2024 et 2025, a annoncé le Bureau fédéral du Plan mardi.

Dans ses prévisions pour 2024 et 2025, le Bureau du Plan estime que l'inflation atteindra 2,8% cette année et 1,8% l'année prochaine. Le taux de croissance de l'indice santé - utilisé entre autres pour calculer l'indexation des salaires, les allocations sociales et des loyers - devrait quant à lui atteindre 2,9% en moyenne en 2024 et 1,9% en 2025, contre 4,33%. l'année dernière.

Au vu de ces estimations, le Bureau du Plan prévoit un premier dépassement de l'indice pivot en avril de cette année et un second en avril 2025. Un mois après ces dépassements, les allocations sociales seront indexées de 2%. Deux mois plus tard, ce sera au tour des salaires des fonctionnaires de connaitre une augmentation similaire.