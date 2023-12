Les salaires d'un demi-million d'employés en hausse de 1,48%

Dans le secteur du commerce alimentaire et de la gestion immobilière, la même indexation salariale que la CP 200 sera appliquée, à savoir 1,48%. Les employés du commerce international bénéficieront eux d'une indexation de 1,13% et les assurances de 1,1325%.

Au total, les cinq commissions paritaires les plus importantes du pays, avec un moment d'indexation fixe en janvier, représentent ensemble plus d'un million de salariés et plus de 120.000 employeurs, selon les chiffres du prestataire de services RH SD Worx.