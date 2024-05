Les signalements de blanchiment d'argent ont grimpé de 50% en un an

Les explications de ces chiffres sont doubles : d'une part, les établissements bancaires, de loin ceux qui alertent le plus la Ctif, sont de plus en plus vigilants. Ils ont ainsi transmis plus de 70% de déclarations de soupçons en plus entre 2022 et 2023.

Mais l'autre explication est bel et bien l'essor colossal du trafic de stupéfiants en Belgique, qui se traduit par un besoin accru, pour les organisations criminelles, de faire entrer leur argent dans l'économie réelle afin de pouvoir l'utiliser sans crainte.