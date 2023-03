Les syndicats s'accordent sur un plan d'action pour les prochaines semaines

"Nous sommes déterminés à faire retirer ce plan dans son ensemble", a affirmé Mme Delmée à l'agence Belga. "Le front commun - ouvriers et employés - est plus fort que jamais. D'autant plus que le plan concernerait déjà la suppression de 247 postes aux sièges centraux", ajoute-t-elle.

Les représentants syndicaux (SETCa, CNE, CSC, FGTB et CGSLB) se sont accordés sur un plan d'action dont ils réservent la primeur au personnel et à la direction. "Il sera communiqué aux travailleurs dans les jours qui viennent", a précisé Mme Delmée.