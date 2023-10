Les trains moins ponctuels en septembre

En juillet et en août, la ponctualité ferroviaire avait atteint 91,1 et 91,6%. En juin, seuls 86,7% des trains ont atteint leur gare terminus et, pour ceux qui empruntent la jonction Nord-Midi, la première station de cette liaison, avec moins de six minutes de retard.

En ajoutant les trains annulés au calcul, la ponctualité atteint en septembre 84%. Ces chiffres suivent la même tendance que les mois précédant la trêve estivale.