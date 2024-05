Les travaux sur le R2 d'Anvers débutent vendredi pour dix week-ends

Les travaux de rénovation sur le R2, l'autoroute traversant la zone portuaire d'Anvers, débutent ce vendredi soir dès 20h00. Ce chantier se tiendra sur dix week-ends, répartis lors des mois de mai, juin et juillet. Les travaux seront menés du vendredi soir dès 20h00 au lundi matin à 4h30, ainsi que le lundi de Pentecôte.

Le revêtement sera totalement refait entre l'E34 et le tunnel Beveren, dans les deux sens. Au total, 15 kilomètres de voiries feront bitume neuf. Le tronçon a été découpé en huit zones et le chantier avancera au fur et à mesure. La zone en chantier sera totalement interdite à la circulation, qui sera déviée localement.

Ceux qui souhaitent totalement éviter les perturbations peuvent opter pour le Ring d'Anvers (R1) et le tunnel Kennedy pour traverser l'Escaut.