Les ventes au détail s'affaissent en avril au Royaume-Uni

Le recul des ventes au détail en volume a atteint 2,3% le mois dernier, après une baisse de 0,2% le mois précédent. "Les magasins de vêtements, d'équipements sportifs, de jeux et de jouets et de meubles ont été pénalisés par le mauvais temps qui a réduit la fréquentation", selon l'ONS.

"Même si la confiance des consommateurs continue de croître, nombre d'entre eux restent inquiets et ne desserrent pas encore les cordons de leur bourse, notamment en ce qui concerne les articles et biens non essentiels tels que les vêtements et les chaussures", selon Oliver Vernon-Harcourt, responsable du commerce de détail chez Deloitte.