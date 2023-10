Les voitures chinoises, exceptions à la baisse de vitalité du commerce extérieur belge

Le repli tant des importations que des exportations s'est poursuivi en Belgique au cours des mois de juin à août, ressort-il des dernières données en la matière de la Banque nationale de Belgique publiées lundi. Le secteur des voitures particulières, singulièrement les véhicules électriques et chinois, va lui à contre-courant.

Au cours de ces trois mois d'été, la valeur totale des importations a baissé de 22,7% et celle des exportations de 17,8%. Leur évolution est négative depuis le début de l'année, et s'accélère, aidée par la baisse des prix.

Par contre, "les échanges de machines et de matériel électrique, de produits alimentaires et surtout de matériel de transport continuent en revanche de progresser", les deux derniers présentant des exportations plus dynamiques que les importations.