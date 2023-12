L'Espagnole Nadia Calviño présidera la Banque européenne d'investissement

"Nous sommes parvenus à une conclusion et à un consensus autour de la candidature de Nadia Calviño à la présidence de la BEI", a-t-il déclaré à l'issue d'une discussion des 27 ministres de l'Economie et des Finances de l'UE réunis à Bruxelles.

Depuis sa création en 1958, la BEI a connu sept présidents, mais "tous des hommes et aucun Espagnol", avait regretté lors de l'annonce de sa candidature cette économiste de 55 ans, disant vouloir devenir la première femme à diriger cette institution considérée comme le bras financier de l'UE.

Objectif atteint: désignée par les ministres européens de l'Économie et des Finances face à la Danoise Margrethe Vestager et à l'Italien Daniele Franco, Mme Calviño succédera à l'Allemand Werner Hoyer, dont le deuxième mandat de six ans expire à la fin de l'année.

De quoi consacrer la stature internationale de la ministre, qui s'est imposée depuis son entrée en politique, il y a cinq ans, comme un poids lourd du gouvernement de gauche espagnol, dont elle incarne l'aile libérale, garante de l'orthodoxie budgétaire face à la gauche radicale.