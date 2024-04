L'inflation dans les supermarchés à son niveau le plus bas en deux ans

L'inflation des prix dans les supermarchés s'est limitée à 2,73% au mois de mars, contre 20,62% douze mois plus tôt, ressort-il mercredi de l'analyse mensuelle menée par l'association de consommateurs Testachats. Il s'agit du niveau d'inflation le plus bas observé depuis deux ans.

Le prix de nombreux produits s'est stabilisé, et certains ont même légèrement baissé, indique Testachats. C'est notamment le cas du pain (- 2,7% par rapport à mars 2023), du lait demi-écrémé (- 3,5%) ou du papier aluminium (- 7%).

"Il semble plus que probable que les prix continuent de stagner et que les énormes augmentations de l'année écoulée ne soient jamais compensées", conclut l'association de consommateurs.

Le SPF Économie a confirmé la semaine dernière une inflation en baisse pour les produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) en mars, diminuant pour le 12e mois consécutif et s'établissant à 3,21% contre 4,65% en février. Les principales hausses de prix concernent les fruits, le chocolat et les confiseries, alors que des baisses ont été enregistrées sur les boissons alcoolisées et les légumes.