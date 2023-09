L'inflation en baisse, à 2,39%, en septembre

L'inflation sur la base de l'indice santé a diminué de 4,16% à 2,08%, tandis que l'indice santé lissé s'est établi à 125,35 points en septembre.

Les principales baisses de prix enregistrées en septembre concernent les billets d'avion, les confiseries, le pain et les céréales, les chambres d'hôtel, le gaz naturel, les légumes, la viande, les boissons non alcoolisées, les fruits et les produits. Les boissons alcoolisées, les carburants ainsi que les voyages à l'étranger et les citytrips ont, par contre, exercé un effet haussier sur l'indice.