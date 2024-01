L'inflation en hausse en janvier, à 1,75%; la hausse des prix alimentaires reste élevée

En revanche, l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, ralentit en janvier, à 4,70%, contre 5,47% en décembre et 5,95% en novembre.

"La baisse de l'inflation globale de ces derniers mois est associée à la baisse des prix de l'énergie", commente Statbel.

A un an d'écart, le prix du gaz naturel a chuté de 51,9% et celui de l'électricité de 31,7%. On notera également la baisse par rapport à janvier 2023 des prix des services de téléphonie mobile (-8,5%) et de l'essence (-6,2%).

Dans l'autre sens, les prix des fruits de mer frais (+50,7%) et du poisson et des fruits de mer fumés (+38,5%) ont bondi, de même que l'huile d'olive (+29,4%). Les pommes de terre (+16,6%) et les produits pour animaux de compagnie (+15,1%) se sont également renchéris sensiblement en un an.