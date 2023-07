L'inflation est restée quasiment stable en juillet à 4,14% contre 4,15% en juin, selon les données publiées vendredi par l'Office belge de statistiques Statbel. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établissait à 7,88% en juillet, contre 8,14% en juin.

Les principales hausses de prix enregistrées en juillet concernent les billets d'avion, l'électricité, les chambres d'hôtel, le gaz naturel, les légumes, les assurances incendie, les vacances organisées en Belgique, les restaurants et cafés, le poisson et les fruits de mer. Les boissons alcoolisées et les combustibles liquides ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) atteint en juillet 13,23%, contre 14,43% en juin. La contribution des produits alimentaires à l'inflation est actuellement de 2,56 points de pourcentage.