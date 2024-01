L'inflation néerlandaise réduite de plus de moitié en 2023, pour atteindre 3,8%

L'énergie moins chère a rendu la vie moins onéreuse aux Pays-Bas au cours de l'année écoulée, après que le gaz a atteint des prix record à l'automne 2022 en raison de la guerre en Ukraine. Il est cependant à noter que même si l'on ne tient pas compte de l'impact de l'énergie sur le coût de la vie, les prix augmentent moins vite depuis avril. En décembre dernier, l'inflation s'élevait ainsi à 3,4%, contre 4,2% un mois plus tôt et 8,1% à son pic en février et mars.

L'énergie et les carburants étaient en moyenne près d'un quart meilleur marché en décembre qu'un an plus tôt. Ce sont les prix des denrées alimentaires, des boissons et du tabac qui ont le plus augmenté, de plus de 5%. En novembre, cette hausse était encore supérieure à 7%. Enfin, les services étaient environ 4% plus chers qu'un an plus tôt.