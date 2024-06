L'inflation repart à la hausse en juin, à 3,74%

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 2,97% en juin, contre 2,80% le mois précédent.

Le gaz naturel a vu son prix flamber de 128% sur un an, suivi par les fruits de mer frais (+46,9%) et l'huile d'olive (+32,7%). A l'opposé, le matériel vidéo (-17,7%), le matériel de téléphonie mobile (-14,5%) et les ordinateurs portables (-13,7%) affichent les baisses les plus marquées.