L'Inspection économique a reçu près de 47.000 signalements de fraudes en 2023

L'Inspection économique a reçu en 2023 un total de 46.915 signalements de fraudes et tromperies, indique jeudi le SPF Economie. Cela représente une diminution de 9,5% par rapport à l'année précédente.

Les fraudes et escroqueries telles que les fausses factures, les faux sites de vente en ligne ou les investissements frauduleux dans des cryptomonnaies, etc. représentent, comme en 2022, la principale catégorie de signalement (42,6%). Le SPF économie a reçu l'année passée 19.999 signalements à ce sujet via son point de contact.

Les pratiques de démarchage (achats forcés, démarchage téléphonique, vente par téléphone...) occupent la deuxième place avec 13.327 signalements, soit 28,4% du total.