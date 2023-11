L'UNamur inaugure un observatoire universitaire en médecine rurale

L'Université de Namur a annoncé jeudi matin la création d'un observatoire. Sa mission sera de comprendre la pénurie médicale en zone rurale, identifier les solutions et favoriser l'installation de futurs médecins généralistes dans ces régions.

L'UNamur se dote d'un nouvel observatoire universitaire en médecine rurale pour tenter de comprendre une série de problématiques rencontrées par la première ligne de soins en zones rurales et surtout proposer des pistes de solution. "Pour comprendre les réalités de terrain avec un maximum de nuances, nous donnerons la parole à tous les acteurs. Ils seront sollicités au travers d'enquêtes, de conférences et de tables rondes", a expliqué le docteur Dominique Henrion, chargé de cours au sein de la Faculté de médecine.

Une première étude est lancée et porte sur la définition de la médecine rurale en Belgique, et en particulier en Wallonie. Cette recherche sera menée au département de géographie de l'UNamur, sous la supervision de Catherine Linard experte en géographie de la santé et directrice du département de géographie de l'UNamur.

L'observatoire proposera une première table ronde l'automne 2024 et organisera deux conférences par an, entre 2024 et 2028. Une deuxième table ronde se tiendra en 2028.

Pour atteindre ses ambitions, l'observatoire est à la recherche de soutiens. Une campagne de crowdfunding est lancée auprès de partenaires et du grand public.