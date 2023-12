Maersk craint que le chaos dû à la situation en mer Rouge ne se prolonge pendant des mois

D'après l'entreprise, 15 routes entre l'Asie et l'Europe et la côte est des États-Unis et le Moyen-Orient ont connu des problèmes. Plus de 150 navires à destination de Singapour et de Rotterdam ont reporté leur date d'arrivée, parfois jusqu'en mars.

Certains bateaux qui passeraient normalement par la mer Rouge et le canal de Suez doivent en effet maintenant faire un détour par la corne de l'Afrique.