Manifestation de soutien aux travailleurs de Delhaize vendredi à Liège

Un mois après l'annonce par Delhaize de sa volonté de franchiser ses 128 magasins, la CSC et le SETca organisent une action de soutien aux travailleurs à Liège le vendredi 7 avril. "La franchise, c'est non merci", prévient le syndicat chrétien dans un communiqué, donnant déjà le ton de la manifestation.

Sur les 128 supermarchés en passe d'être franchisés, 14 se situent en province de Liège. Pour le personnel, comme pour le client d'ailleurs, le changement de modèle n'est pas neutre, selon la CSC. "Les salaires, les conditions de travail et de carrière sont moins avantageux dans les magasins franchisés. Et qui dit franchise, dit non-représentativité des travailleurs et travailleuses. Quant au prix en rayon, il est globalement plus cher dans un magasin franchisé", égrène-t-elle.

"Delhaize génère plusieurs milliards de chiffre d'affaires et un milliard de bénéfices en moyenne. Pour faire encore plus de profits, la multinationale veut diminuer les salaires et les conditions de travail du personnel. C'est révoltant!", enchaîne Julien Dejon, secrétaire permanent CNE-commerce. Remontés contre ce passage sous franchise, la CSC et le SETCa ont décidé d'organiser une manifestation en front commun ce vendredi à Liège. Le rendez-vous est fixé à 11h00 place Saint-Lambert, direction la Médiacité, l'idée étant de rallier deux magasins Delhaize dans la Cité ardente. Le cortège passera notamment par la rue de la Madeleine et le Quai sur Meuse avant de prendre la direction des ponts Kennedy et du Longdoz pour rejoindre l'esplanade de Media Rives (boulevard Raymond Poincaré), où des prises de parole sont prévues.

"Nous devons nous mobiliser pour des emplois bien rémunérés qui permettent un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et une concertation sociale digne de ce nom. Là où les organisations syndicales sont présentes, les conditions de travail et les salaires sont meilleurs", ponctue Julien Dejon.