Norvège: l'immense fonds souverain a gagné 76,5 milliards d'euros au 1er trimestre

Ses placements obligataires (27,3% de ses actifs) ont gagné 2,7% à la même période tandis que ses investissements dans l'immobilier et ceux dans les énergies renouvelables non cotées, qui représentent respectivement 2,4% et 0,1%, sont ressortis dans le rouge, à -1,0% et -3,8%.

Censé faire fructifier les revenus pétro-gaziers de l'Etat norvégien, le fonds est destiné à financer les dépenses futures du généreux Etat-providence en place dans le pays nordique.