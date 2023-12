Nouvel essor pour les marchés des voitures neuves et d'occasion

Par ailleurs, les parkings des concessionnaires sont aujourd'hui remplis de voitures neuves. "D'une part, il s'agit de voitures qui ont été commandées plus tôt et qui sont livrées et immatriculées avec un certain retard, mais d'autre part, il y a aussi beaucoup de voitures invendues en stock", conclut F. Rylant.