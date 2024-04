Nouvelle discipline budgétaire européenne: la Belgique "incapable de financer ses écoles et ses hôpitaux"

Les nouvelles règles budgétaires de l'Union doivent être votées le 22 avril. Pour la CES, il s'agira d'un nouveau "corset" qui imposera aux Etats membres de contrôler à nouveau - le mécanisme était en pause depuis 2020 et la pandémie de covid - leur déficit et leur dette.

À trois semaines du vote final sur la nouvelle discipline budgétaire européenne, la Confédération européenne des syndicats (CES) alerte sur l'impact "ravageur" sur la Belgique et ses besoins en investissements verts et sociaux, indique Le Soir lundi.

La nouvelle mouture budgétaire handicapera très fortement la Belgique, l'un des Etats les plus endettés du Vieux Continent, prévient l'organisation: "Il faudrait que la Belgique investisse chaque année au minimum 2,6 milliards et au maximum 7,5 milliards d'euros dans ses infrastructures sociales pour rencontrer les besoins de sa population. Alors que l'austérité lui imposera plutôt de couper 2,5 milliards d'euros par an dans son budget".