Plainte de 250 détenteurs de certificats Triodos auprès des régulateurs néerlandais

Dans un courrier daté du 28 décembre, les signataires demandent à l'AFM (Autoriteit Financiële Markten) et) à la DNB (De Nederlandsche Bank) qu'une enquête soit entamée quant à d'éventuelles violations de la loi néerlandaise sur la supervision financière.

Ils estiment que l'imposition du nouveau système de négociation des certificats, via la plateforme d'échange gérée par la société néerlandaise Captin, "a changé de nature fondamentale (et de classe de risque)" le certificat. " Ceci a pour conséquence que sa négociation n'est pas (plus) conforme aux règles du marché et à la protection des investisseurs, qui relève de la surveillance de l'AFM, et peut mettre en péril la stabilité de la banque elle-même, qui relève de la compétence de la DNB" , écrit Me Laurent Arnauts, l'avocat bruxellois des 250 détenteurs de certificats.