Plus de 100.000 créances impayées à Liège pour 2020, 2021 et 2022

La Ville de Liège va lancer le 27 novembre une campagne de rappels par courrier concernant des créances échues au 31 décembre 2022. Plus de 100.000 créances impayées relatives aux années 2020, 2021 et 2022, pour un montant global de 35 millions euros doivent ainsi être récupérées.

Les différentes crises traversées par la Ville de Liège ces dernières années (niveau d'alerte OCAM, une attaque informatique, la Covid et les inondations de 2021) sont avancées par les autorités locales pour expliquer ce retard important, de même qu'un changement de logiciel comptable.

"Après un énorme travail réalisé en interne, la situation est à présent apaisée et le moment est venu de résorber l'arriéré qui concerne plus de 100.000 créances relatives aux exercices 2020, 2021 et 2022. Cette campagne de rappels s'adresse aux redevables, Liégeois ou non, qui n'auraient pas payé une ou plusieurs sommes dues à la Ville depuis 2020", précise la Ville dans son communiqué.