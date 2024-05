Plus de 1,2 million de ménages paient trop cher leurs contrats d'énergie, selon la Creg

Plus de 1,2 million de ménages paient jusqu'à 1.000 euros de trop par an pour l'électricité et le gaz, selon la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). Face à ce constat, le régulateur fédéral de l'énergie a récemment lancé une application permettant aux consommateurs de vérifier s'ils ne paient pas leur contrat d'énergie trop cher.