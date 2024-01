Plus de la moitié des richesses en Belgique est détenue par les 10% les plus nantis

Les 10% des ménages belges les plus riches détiennent 55% du patrimoine net du pays, ressort-il des dernières statistiques expérimentales de la Banque nationale de Belgique (BNB) sur la répartition du patrimoine net des ménages belges, également appelées "comptes distributionnels de patrimoine" (ou Distributional Wealth Accounts). Ces chiffres ont par ailleurs été dévoilés au niveau de la zone euro par la Banque centrale européenne (BCE).

Le coefficient de Gini, utilisé pour rendre compte de la répartition des richesses au sein d'une population (plus le coefficient est proche de 1, plus la répartition est inégale), montre également une amélioration: il s'élevait en Belgique à 0,68 au deuxième trimestre de 2023 contre 0,7 en 2018. Ce coefficient est à 0,72 dans la zone euro.

Les données montrent ainsi que le patrimoine détenu par les 10% les plus riches représentait 59% des richesses belges en 2011, pour diminuer à 55% en 2023, soit en dessous de la moyenne dans la zone euro. Sur cette même période, la part des richesses détenue par la moitié la moins nantie des ménages belges est passée de 7 à 8,4%, alors que la moyenne pour la zone euro est de 5%.

La BNB montre par ailleurs que le patrimoine médian des ménages est quasiment deux fois plus élevé en Belgique que la moyenne de la zone euro. Cette différence s'explique par une hausse plus contenue des prix sur le marché immobilier, une proportion élevée de propriétaires en Belgique et une hausse moins prononcée des actions belges.

L'objectif de ces "comptes distributionnels de patrimoine", désormais publiés tous les trois mois, est de rassembler les données des comptes nationaux sectoriels avec celles de l'enquête européenne sur le comportement des ménages (HFCS), menée tous les trois ans, pour mieux comprendre la distribution des richesses selon les ménages.