Plus d'un quart des Belges roulent en vélo électrique

Pour le reste, les tendances en matière de mobilité demeurent largement inchangées. Les modes de transport préférés de la population belge restent la marche (96%) et la voiture (94%). "Ils sont utilisés au moins trois fois par semaine par plus de la moitié de la population", est-il précisé dans un communiqué.

La progression est particulièrement frappante en Flandre, où un cycliste régulier habitant en dehors d'une grande ville utilise plus souvent un vélo électrique qu'un non électrique. Les intentions d'achat montrent, par ailleurs, que "13% des utilisateurs d'un vélo non électrique pensent le remplacer par un vélo électrique" à l'avenir.

Enfin, les transports en commun et le vélo sont utilisés par respectivement 67% et 57% des Belges. Les cyclistes sont beaucoup plus nombreux en Flandre (76%) qu'à Bruxelles (37%) et en Wallonie (31%). Les transports publics sont, quant à eux, plus populaires dans les villes. Pas moins de 57% des Bruxellois les utilisent au moins une fois par semaine, contre 18% des Flamands et des Wallons.

L'enquête BeMob du SPF Mobilité a été réalisée entre mars et décembre 2023.