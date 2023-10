Plus d'un tiers des produits à base de céréales contiennent des résidus de pesticides, selon une étude

Des résidus de pesticides ont été décelés dans plus d'un tiers des produits à base de céréales en Europe, ressort-il d'une étude de l'ONG de défense des consommateurs Foodwatch publiée mardi. Or les céréales sont omniprésentes et utilisées dans de nombreux produits courants et quotidiens tels que le pain, les pâtes ou la farine. Les supermarchés peuvent et doivent dès lors supprimer les pesticides dans leur production, estime l'organisation.