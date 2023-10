Pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat, 1.6 million de Belges passent la frontière pour aller faire leurs courses

Les personnes interrogées sont convaincues de leur choix. "Le pack d'eau, ici, on le paie 1 euro et quelques centimes. En Belgique, ça va peut-être tourner autour des 4, 5 euros". "Sur un paquet de chips d'une plus grande quantité, on a 1.50€ de différence".

Des voitures belges sur les parkings de grandes surfaces étrangères, le phénomène n'est pas nouveau, mais ils sont de plus en plus à franchir la frontière à la recherche de bonnes affaires.

D'après une enquête réalisée sur 6.000 ménages, 1.6 million de foyers belges, sur les 5.1 millions que comptent notre pays, font leurs courses à l'étranger. Mais vers quel pays ? En première position, on retrouve la France avec 992 000 ménages qui s'y fournissent notamment de l'eau minérale, le produit phare, 34% moins cher. On retrouve ensuite les Pays-Bas et l'Allemagne avec respectivement 475.000 et 345.000 ménages. Enfin, c'est le Luxembourg qui ferme la marche avec 116.000 ménages qui y achètent principalement de l'alcool.

D'après François Lambert, consultant chez GFK, une société spécialisée dans la recherche sur la consommation, le phénomène ne touche pas tous les publics. "Ce sont surtout les gens de 50 à 64 ans qui se déplacent pour faire leurs courses, et on voit aussi que les classes sociales inférieures sont sur-représentées".

Enfin, plus le trajet est court, plus les Belges passent la frontière. Le budget annuel moyen des courses à l'étranger s'élève à 450€, pour une économie moyenne de 90€ par an.