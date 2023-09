Poutine s'entretiendra avec son homologue chinois Xi en marge d'un forum à Pékin

"Je suis confiant que nos prochaines discussions lors du forum international sur les nouvelles routes de la soie vont faciliter l'élargissement d'une série de liens russo-chinois qui bénéficient à nos peuples et assurent la sécurité et la stabilité sur le continent eurasien et dans le monde entier", a fait part Vladimir Poutine.

En septembre, Moscou avait annoncé que le président russe avait accepté une invitation du président chinois à se rendre dans la république voisine en octobre pour ce forum. Le 26 septembre, le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov avait dit que les dates pour cette visite avaient été décidées, mais pas encore annoncées.