Près de 120.000 demandes de changement de banque en 2023, un record

Sur les 119.517 demandes enregistrées en 2023, soit plus de 25.000 de plus que l'année précédente, un peu plus d'un tiers (37%) concernait la clôture d'un compte à vue avec le transfert des paiements et domiciliations vers un nouveau compte à vue. Un quart a uniquement choisi de transférer les paiements vers une nouvelle banque sans clôture d'un précédent compte. Moins d'un sur dix (9%) a décidé de clôturer un ancien compte à vue sans transfert de paiements.

Enfin, près de 35.000 demandes (29%) concernaient un changement de banque avec clôture de leur compte d'épargne, une option disponible depuis fin 2020.