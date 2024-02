Près de 2.500 conducteurs touchés par les pannes Adblue en Belgique, selon Testachats

C'est pourquoi cette dernière appelle de nouveau l'Inspection économique - dont l'une des missions est de promouvoir le règlement des litiges entre les entreprises et les consommateurs - à prendre en charge ce dossier afin d'aboutir à une indemnisation des conducteurs concernés. Sollicitée à l'époque, l'administration avait invoqué la dimension européenne du problème, laissant ainsi les revendications lettre morte.

Mais l'organisation s'appuie désormais sur un accord passé l'année dernière entre l'Autorité de concurrence italienne et Stellantis, ce dernier ayant accepté de dédommager les clients italiens touchés.

"Cet accord démontre qu'une solution au niveau national est possible, et nous avons directement plaidé pour l'étendre aux consommateurs belges, sans succès", explique Testachats. "Puisque l'autorité italienne est parvenue à faire céder le fabricant, nous demandons à nouveau aux autorités belges de faire de même et de trouver une solution, et ce le plus rapidement possible."