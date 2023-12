Près de 42 millions d'euros récoltés pour les deux bons d'État

Quelque 20,3 millions d'euros ont été levés pour le Bon d'État à cinq ans, et 21,6 millions d'euros pour celui à huit ans.

L'opération remporte moins de succès qu'en septembre où l'émission avait permis de récolter 21,9 milliards d'euros au total. À l'époque, le bon d'État à un an impliquait une réduction du précompte mobilier et offrait un rendement de 2,81%. Avec les deux nouveaux bons d'État, le rendement net est beaucoup plus faible : 1,82% à cinq ans et 2,03 % à huit ans.