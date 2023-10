Présidence de la BEI: Nadia Calviño reçoit le soutien de l'Allemagne

Sa principale concurrente reste la commissaire européenne danoise Margrethe Vestager. Les consultations des États membres sont menées par le ministre belge des Finances Vincent Van Peteghem.

Les regards se tournent vers la France, dont le ministre Bruno Le Maire s'est engagé à prendre position rapidement. Paris avait déjà soutenu Mme Calviño quand elle briguait la présidence de l'Eurogroupe. Le choix du successeur de l'Allemand Werner Hoyer devra être soutenu par au moins 18 États membres représentant plus de 68% du capital de la BEI. Il pourrait être lié à des garanties apportées à la France sur la prochaine distribution des plus hautes fonctions de l'UE ou sur le siège de la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.