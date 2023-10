Progression de 3% de l'économie belge en 2022, record de 103.700 emplois créés

L'évolution de la croissance de l'économie belge (3%) est "la résultante de deux forces opposées, à savoir la poursuite du mouvement de rattrapage dans certaines branches qui n'avaient pas encore totalement récupéré après deux années de pandémie, et le ralentissement, plus généralisé, occasionné par la décélération du commerce mondial et les pressions inflationnistes aiguës", détaille l'ICN.

Comme au cours des deux années précédentes, c'est la consommation privée qui a le plus contribué à la croissance économique, avec une progression de 3,2%: notamment au niveau des dépenses dans l'horeca, dans la culture et les loisirs et dans les soins personnels, et par l'adaptation du panier de consommation à la flambée des prix, qui s'est traduite par une réduction des dépenses en énergie et en produits alimentaires.

Le déficit budgétaire a été ramené à 3,5% du PIB, contre 5,4% un an plus tôt. La réduction du solde de financement est due à la poursuite de la reprise économique à l'issue de la pandémie et à la diminution des mesures de soutien des administrations publiques. Celles-ci sont retombées de 12,6 milliards d'euros (2,5% du PIB) en 2021 à 8,7 milliards d'euros (1,6% du PIB) en 2022.

Le taux d'endettement s'est pour sa part replié à 104,3 % du PIB.