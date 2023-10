Quatre supermarchés Delhaize en gestion propre sur dix ont trouvé un repreneur indépendant

Parmi les magasins repris, on en trouve trois à Bruxelles (Jette Theodor, Jette Charles Woeste et Ixelles Molière) et cinq en Wallonie (Ottignies, Louvain-la-Neuve, Sambreville Falisolle, Montigny et Liège Burenville). Les onze autres, parmi lesquels ceux de Kraainem et de Wezembeek, sont situés en Flandre.

A la suite de cette annonce, le personnel des supermarchés de Jette Theodor et de Montigny-le-Tilleul a décidé d'arrêter le travail. Ce dernier magasin a cependant déjà rouvert ses portes à la clientèle.