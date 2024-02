Rappel de bûchettes de volaille de la marque Fiers

L'entreprise Fiers rappelle, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca), des bûchettes de volaille de la marque du même nom en raison de la présence possible de salmonelle, a-t-elle indiqué mercredi.

Le produit, emballé dans un ravier en plastique, a été vendu entre le 6 et le 8 février dans différents points de vente.

L'entreprise demande de ne pas consommer ces bûchettes et de les ramener au point de vente dans lequel elles ont été achetées. Elles sont issues des lots 100040-100073-100172-100243 et portent une date limite de consommation comprise entre le 13 et le 15 février.