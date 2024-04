Rappel de poivre de Sichuan de la marque Golden Lion

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) rappelle vendredi du poivre de Sichuan de la marque Golden Lion. C'est via une notification du système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF) que l'Agence a appris qu'il pouvait contenir des huiles minérales (MOSH et MOAH) et présenter une teneur trop élevée en résidus d'un produit phytopharmaceutique.