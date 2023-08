Rappel de poulet Tikka de marque Jean Routhiau en raison de présence de listeria

Le groupe Match (magasins Louis Delhaize, Match et Smatch) lance mercredi un rappel du produit "Émincés de filets de poulet Tikka (150gr)" de la marque Jean Routhiau, en raison de la présence de Listeria monocytogènes. Le produit ne doit pas être consommé et doit être ramené au magasin.

Les personnes qui auraient consommé ce produit et présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. "Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines", précise le groupe Match.

Le produit concerné porte le numéro de lot 3 233 01, de code-barre 3477000018187 et la date de péremption du 18/09/2023.